"صيدليات الجيزة" تعلن عن حصاد عام 2024

أعلنت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية، عن حصاد أنشطتها وفعالياتها خلال عام 2024، والذي شهد عدد من التطورات والمبادرات الهامة تستهدف تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، وذلك في منطلق ايمانها بأن الصيدليات هي جزء اساسي من البنية الرئيسية للرعاية الصحية في مصر وتقوم بدور حيوي في ضمان الامن الدوائي للشعب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للشعبة بغرفة الجيزة التجارية بحضور المهندس/ أسامة الشاهد ، رئيس الغرفة التجارية للجيزة ، والمهندس/ سيد زغلول أمين صندوق الغرفة والدكتور محمود عبد المقصود ، رئيس الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية ، والدكتور محمد مختار رئيس الادارة المركزية للصيادلة سابقاً ودكتور أحمد عبيد وكيل نقابة صيادلة مصر سابقاً ودكتوره هند عبد المنعم مدير ادارة الهرم الطبية ودكتور عصام عبد الحميد القائم بأعمال صيادلة مصر سابقاً ودكتور محمد عادل مدير البيع الوطنى

وأكد د.محمد ألهم ، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية ، أن ما تم تحقيقه منذ انتخاب الشعبة في 8 فبراير 2024 يعكس إصرار "صيدليات الجيزة " على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية والدوائية المتكاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين ، والحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً ذلك الى جانب الالتزام بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء في القطاع الصحي لضمان وصول الدواء الامن للمرضي.

وأشار " ألهم " إلى استعداد "صيدليات الجيزة " لعام 2025 بخطط طموحة تتضمن المساهمة في وضع القوانين واللوائح التي تنظم مهنة الصيدلة وتحديد معايير العمل في الصيدليات ، بما يسهم في تقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى، يتاح من خلالها الوصول السريع إلى الأدوية و مستلزمات العلاج تحت إشراف صيادلة مؤهلين.

واستعرض الدكتور محمد ألهم ، أهم الإنجازات البارزة التي حققتها الشعبة خلال عام 2024

حيث تم حل 115 مشكلة لأصحاب الصيدليات بالجيزة تتنوع فيما بين مشكلات مع الأحياء بمحافظة الجيزة بشأن لافتات واجهات الصيدليات(25 مشكله) وحل (10مشكلات) لأصحاب الصيدليات مع مصلحة الضرائب وحل (10مشكلات) لأصحاب الصيدليات مع التأمينات وحل (20 مشكلة) لأصحاب الصيدليات مع شركات التوزيع فضلا عن ايجاد حلول لــ (٥٠) صيدلي بشأن قضايا عدم وجود صيدلي قبل قرار هيئة الدواء الجديد وتم الحفظ

وأعرب د.محمد ألهم ، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية ،عن فخره باطلاق شعبة صيدليات الجيزة مبادرة " فعل كود الخير" لإعطاء المرضى الغير قادرين ماديا ، الأدوية التي يحتاجونها مجانا فى أكثر من 25 صيدلية بالجيزة

وفي إطار *جهود الشعبة لتعزيز الكفاءات البشرية*، نجحت صيدليات الجيزة فى تدريب ١٠٠ صيدلي امتياز بالاضافة الى إقامة ملتقي توظيفي لتوفير فرص عمل وتدريب لشباب الصيادلة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودة الأداء، وإعداد صيادلة مؤهلين للعمل في مجال الرعاية الصحية، بما يحقق التناغم بين الدراسة الأكاديمية بالجامعات، والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وفيما يتعلق *بالدور العلمي والاجتماعي* لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية ، أشار د.محمد ألهم أن الشعبة شاركت فى تنسيق اليوم العلمي لشركة فايزر و كان لها دور بارز فى المحاضرة المتعلقة بدواء الصداع النصفي الجديد NUROTEC ، كما شاركت فى مهرجان الثقافة والإبداع الصيدلي في ساقية الصاوي فضلا عن المشاركة باحتفالية كلية الصيدلة بجامعة القاهرة باليوم العالمي للصيدلي ٢٥ سبتمبر ومشاركة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة بإلقاء الدكتور سمير عثمان النائب الأول للشعبة محاضرة بعنوان ترشيد الوصف الطبي واستخدام الادوية.

وقال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية: “استكمالا لدور مصر تجاه السودان الشقيق ، تم مقابلة نقيب صيادلة السودان وبحث سبل الدعم والمساعدة للصيادلة السودان”.

كما أكد ألهم حرص الشعبة على تنفيذ توجيهات المهندس أسامة الشاهد ، رئيس الغرفة التجارية للجيزة بعقد لقاءات دورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل ومؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وكذلك الرؤى المستقبلية والتحديات الراهنة التى تواجه الشُعبة، معلنا أن الشعبة ستواصل سلسلة لقائتها الدورية المنتظمة والتى كان أبرزها خلال 2024 هو اجتماع شعبة الصيدليات بالجيزة لمناقشة ظاهرة استغلال مخازن الادوية وعدم الالتزام بنسبه الخصم المعمول بها من قبل الشركات حيت تم القيام بحملة من قِبل هيئة الدواء وإستصدر قرار جديد للتنظيم فى هذا الشان .

كما عقدت شعبة الصيدليات بالجيزة ندوه بالتنسيق مع مصلحه الضرايب العامه بخصوص استفاده الصيدلياات من المادة الثالثة من قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ وتم مخاطبه التأمينات بشأن امكانيه استفاده صاحب العمل (صاحب الصيدليه ) بالتامين الصحي.

ونوه ألهم الى اجتماع مجلس إدارة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة لتقديم مذكرة للعرض على السيد محافظ الجيزة لاستثناء الصيدليات من قرار الغلق الاجبارى نظرا لدورها الفعال في منظومة الرعاية الصحية للمواطن الجيزاوي ذلك بالاضافة الى اجتماع لمناقشة مخاطر بيع الادوية عن طريق الإنترنت.

وفى هذا السياق ، لفت رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية الى اجتماع مجلس إدارة الشعبة بحضور معالي الدكتور محمود عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة اقتصاديات الصيدليات ومناقشة الطرق التي تساعد اصحاب الصيدليات علي تجاوز تحديات السوق وازمة التسعير والتتبع الدوائي ذلك الى جانب الاجتماع الخاص بمناقشة مشكلة الادوية المنتهية الصلاحية و وضرورة إرجاعها للشركات والتخلص منها وفقا للمعايير العلمية.

وقد ناقش الاجتماع ضرورة حل المشكلة لحماية لصحة المواطن المصري والحفاظ على سمعة وجودة الدواء المصري واستمرار الصيدليات واجتماع مجلس إدارة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة لمناقشة هامش الربح الثابت بين الصيدليات وشركات التوزيع.