خبير: الإعلان عن الافتتاح التجريبي للمتحف المصري ساهم في زيادة أعداد السائحين| فيديو

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إنه فور بدء الإعلان عن الافتتاح التجريبي للمتحف الكبير ارتفع معدل قدوم السياح لمصر بنحو 2 مليون و300 ألف سائح بمجرد الإعلان، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 12 قاعة مؤقتة في المتحف المصري الكبير ويضاف عليهم قاعتين خاصيين بالملك توت عنخ آمون فور الانتهاء من أعمال التطوير والترميم لهاتان القاعتان واللذان سيكون فخر لكل المتاحف في العالم.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الـ 12 قاعة التي تم إعدادها وافتتاحها كانت على أعلى مستوى في أسلوب العرض المتحفي بكل أشكالة، موضحًا أنه تم الانتهاء من البهو الأعظم والكبير ووضع أكثر من 600 قطعة أثرية ثقيلة، لافتا أن المتحف صُممت بأعلى مستوى من أسلوب العرض المتحفي.

وتابع، أن فوز المتحف المصري بجائزة عالمية «فرساي العالمية» ضمن قائمة أجمل سبعة متاحف في العالم لعام 2024 أحد العوامل التي أدت إلى زيادة السائحين في مصر وانتعاش قطاع الآثار، ما ساهم في رفع الترتيب العالمي لمصر في الدول الرائدة للسياحة، كما يظهر للعالم الخارجي مدى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الآثار.

وأردف الخبير الأثري، "الصحافة العالمية أشادت بقطاع الآثار المصرية في أكثر من اتجاه خاصة في الاكتشاف الأخير بمنطقة البهنسا والعثور على مجموعة من المقابر تحتوي على كم كبير من الألسنة والأظافر الذهبية، إلى جانب وضع البنية الأساسية في بعض المناطق وإدخالها على خريطة السياحة المصرية مثل منطقة غرب سهيل ومجموعة المقابر الخاصة بمنطقة الحواويش في سوهاج".