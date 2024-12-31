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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مناظرة النيابة لجثة شاب لقي مصرعه من الطابق السابع بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استمعت نيابة السلام إلى اقوال الشهود في العثور على جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع في منطقة النهضة.
وقال الشهود، إنهم لا يعرفون كيف سقط الشاب ، مشيرين الي انهم فوجئوا بجثة اسفل عقار والدماء تغطي وجهه فابلغوا قوات الشرطة.


وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر.

وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المتوفي علي إصابات عبارة عن كسور متفرقة وكدمات ونزيف داخلي وخارجي.

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور علي جثة شاب ملقي أسفل عقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شخص ملقي أسفل عقار سكني مكون من 11 طابقا، وكان يرتدي ملابسه كاملة
وعُثر بجوار الجثة على جميع متعلقات الشخصية.وتبين أن شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع.تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

مناظرة النيابة نيابة السلام الطابق السابع قسم شرطة السلام