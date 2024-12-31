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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة في الفيوم يوم الجمعة المقبل

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تفتتح مديرية أوقاف الفيوم خمسة مساجد، يوم الجمعة المقبل 2025/1/3 بعد الإحلال والتجديد، وذلك بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية ببيوت الله مبنى ومعنى.

وتضمنت قائمة هذه المساجد ما يلي: 
1-مسجد الرحمة، قرية التوفيقية - مركز سنورس.
2- مسجد إدريس عبد الواحد، عزبة أحمد طه - مركز سنورس.
3-مسجد الرحمة، قرية الاستماطي - مركز طامية.
4- ومسجد الخمسين مركز طامية.
5-مسجد الرحمن الكبير، قرية حرفوش - مركز الفيوم.

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