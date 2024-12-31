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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يوجه بتكثيف جهود القوافل البيطرية المجانية

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال القافلة  البيطرية الشاملة المجانية التى نظمتها مديرية الطب البيطري بمطروح برئاسة دكتور عبد المجيد أبو شادي مدير عام الطب البيطري وبالإشتراك مع إحدي الجمعيات الخيرية بمدينة النجيلة.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى، أن القافلة أسفرت عن تجريع 2000 رأس من الأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية ورش 1250 رأس لمقاومة الطفيليات الخارجية وعلاج 2000 رأس من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى تحصين 500 رأس ضد مرضي الحمى القلاعية و الوادي المتصدع وتسجيل وترقيم 500 رأس.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف أعمال  القوافل البيطرية المجانية الشاملة والوصول بالخدمة البيطرية لمختلف قرى ومدن المحافظة لدعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف جهود القوافل البيطرية المجانية

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