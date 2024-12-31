تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطب البيطري بتكلفة 19.7 مليون جنيه في الفيوم| صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود وأنشطة مديرية الطب البيطري التي تم تنفيذها خلال عام 2024، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمرارًا لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.

جهود وأنشطة مديرية الطب البيطري خلال عام 2024

وكشف تقرير مديرية الطب البيطري عن تنفيذ 4 مشروعات خلال عام 2024، بتكفة إجمالية 19,7 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، شملت إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بعزبة قلمشاه التابعة لمركز إطسا، بتكلفة إجمالية 4 مليون و115 ألف جنيه، وإحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية عتامنة المزارعة، بتكلفة 3 مليون و214 ألف، وإحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية جبلة مركز سنورس، بتكلفة مليون و662 ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد مجزر سنورس بطريق الزاوية الخضراء، بتكلفة إجمالية 10 مليون و700 ألف جنيه.

تنظيم 2205 ندوة وحملة توعوية لمربي الماشية و62 قافلة بيطرية

كما قامت المديرية بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال عام 2024، تضمنت تنفيذ حملات تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض المختلفة، حيث تم تحصين عدد 738568 رأس ماشية ضد أمرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي، بواقع تحصين عدد 333173 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وعدد 240137 ضد مرض الوادي المتصدع، وتحصين 165258 ضد مرض الجلد العقدي، كما تم تحصين 112469 رأس ماشية ضد أمراض حمى الثلاث أيام، وجدري الأغنام والماعز، وطاعون المجترات الصغيرة، والتسمم الدموي، بواقع تحصين 10510 رأس ماشية ضد مرض حمى الثلاث أيام، و16422 ضد جدري الأغنام والماعز، و44321 ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بجانب تحصين عدد 41216 رأس ماشية ضد التسمم الدموي، كما تم تحصين مليون و792 ألف و419 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور.

تحصين 112469 رأس ماشية ضد حمى الثلاث أيام وجدري الأغنام والمجترات والتسمم الدمو

وأوضح التقرير، أنه تم إجراء الكشف الطبي والعلاج وإجراء عمليات جراحية للحيوانات، حيث تم إجراء 1199 عملية جراحية، والكشف على عدد 40132 رأس ماشية لأمراض الباطنة، وعلاج عدد 666 رأس ماشية أمراض جلدية، والعلاج الجماعي لنحو 47036 حيوان، ورش 122590 رأس ماشية بالعلاجات الوقائية، والكشف بجهاز السونار على 1866 رأس ماشية، وعلاج عدد 23285 طائرا، و240 حيوان من الأرانب، كما تم تلقيح الماشية بأجود أنواع السلالات، لعدد 34819 من الأبقار، وعدد 40256 من رؤوس الجاموس، وتمت متابعة حمل عدد 9742 من الأبقار، و1133 من الجاموس، وتم عمل اختبار ضد مرضي البروسيلا والدرن للماشية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، بواقع اختبار 14888 من الأبقار، و1773 من الجاموس، و2192 رأس أغنام وماعز، ضد مرض البروسيلا، واختبار 11271 من الأبقار، و1273 من رؤوس الجاموس ضد مرض الدرن، وتحصين 4091 من الأبقار، و809 من الجاموس بالعترة "19"، وتحصين 3605 من الأغنام، و495 من الماعز بتحصين ريف "1"، وتحصين 664 حيوان ضد مرض السعار.

كما أشار التقرير إلى أنه تم التأمين على 36477 حيوان، وتسجيل بطاقات لعدد 44919 حيوان، وترقيم 41739 حيوان كبير، وترقيم 3103 حيوان صغير، واستخراج 177 بطاقة خيلية، و340 بطاقة لحيوانات أليفة، وترخيص 222 حيوان، كما تم الإشراف على الذبح داخل المجازر الحكومية لنحو 18189 رأس ماشية، و229490 من الدواجن، وتم تشكيل 129 لجنة للتفتيش على الصيدليات والعيادات البيطرية، وتم عمل لجان مسح تناسلي بإجمالي 1077 لجنة، وتم علاج 4865 حيوان من خلال تلك اللجان، لافتا إلى أنه تم إجراء الصفة التشريحية لنحو 305 حيوان نافق، وصرف التعويضات لنحو 207 من مالكيها طبقا للشروط المنظمة لذلك، لبدء مشروعات جديدة للثروة الحيوانية، كما قام مسئولو المديرية بشن عدد من الحملات على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، تم خلالها تحرير 564 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية، وتم ضبط 16 طنًا و681 كليو جرام، من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي قطاع الإرشاد والتوعية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، بشتى أنحاء محافظة الفيوم، تم تنظيم 2205 ندوة وحملة توعوية بيطرية للمواطنين ومربي الماشية، خلال عام 2024، لتوعيتهم بأهمية تحصين الماشية وتسجيلها وترقيمها وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، والتوعية بخطورة الأمراض المشتركة خاصة أمراض السعار، مع التعريف بالأساليب السليمة لتلقيح الحيوانات بالسلالات الجيدة، كما تم تنظيم 62 قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع مراكز بحوث صحة الحيوان، والمجتمع المدني، للكشف وعلاج الماشية بمختلف الوحدات البيطرية بشتى أنحاء المحافظة، تم خلالها الكشف وصرف العلاج لنحو 40735 رأس ماشية، و14574 طائر.

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