وفاة السيناريست الكبير بشير الديك

توفي الكاتب الكبير بشير الديك بعد رحلة صراع مع المرض، عن عمر يناهز 80 عامًا

وكان بشير الديك قد تعرض لأزمة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة مرتين، ودخل فى شبه غيبوبة كاملة.

ولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما .

ومن أهم اعمال بشير الديك، “الحريف وضد الحكومة وسواق الاتوبيس والإرهاب، وشبكة الموت، وأيام الغضب والنمر الأسود، وموعد علي العشاء”