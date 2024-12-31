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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير في تكنولوجيا المعلومات: الحفاظ على حيوية البنية المعلوماتية استثمار لا ينتهي

الدكتور محمد عزام،
الدكتور محمد عزام، خبير في تكنولوجيا المعلومات
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قال الدكتور محمد عزام، خبير في تكنولوجيا المعلومات، إن هناك ضرورة للحفاظ على البنية المعلوماتية وحيويتها وتحديثها باستمرار، مضيفًا: "من دروس كورونا أن الدول التي لديها بنية معلوماتية متطورة ومحدثة كانت أكثر الدول قدرة على التعافي السريع من الأزمات".

وأوضح "عزام" في حواره لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات مهمة في قطاع الاتصالات، إذ تشهد تطورات تكنولوجية سريعة، مؤكدًا أن الحفاظ على حيوية البنية المعلوماتية وتطويرها يعتبر استثمار لا ينتهي ويسهم في مختلف القطاعات الأخرى.

وتابعت، أنه لا يوجد قطاع قادر على الاستدامة والنمو والمرونة إلا باستخدام التكنولوجيا سواء القطاع الصناعي أو الصحي أو الزراعي أو الخدمي.

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا والاتصالات أصبحت العمود الفقري للتنمية، موضحًا أن مبادرة أجيال مصر الرقمية خطوة مهمة لتدريب الكوادر على التعامل مع عصر التكنولوجيا، بالتالي تأتي أهمية وجود برامج تدريبية متخصصة عالية الجودة لدخول الأفراد في هذا العصر ومعرفة أدواته والتمكن منها.

كورونا قطاع الإتصالات تكنولوجيا المعلومات الاستدامة مبادرة أجيال مصر الرقمية