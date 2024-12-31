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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الدوري مع المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة لقاء المواطنين الأسبوعي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والاستجابة لها، وذلك في إطار خطة الدولة بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث عدد من شكاوى المواطنين المقيمين بأحياء الهرم والعجوزة وكرداسة. ففي حي الهرم بحث محافظ الجيزة شكوى أحد المواطنين من وجود مخالفات بناء بعقار بشارع بركات بالوفاء والأمل بعد أن تسببت في إحداث شروخ في العقار المجاور له.

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة حي الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة والوقوف على حجم الضرر والحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة له حفاظا على سلامة المواطنين. 

كما بحث محافظ الجيزة شكوي أحد المواطنين بشارع زغلول بحي الهرم يتضرر من عدم رصف الشارع وحاجته إلى التطوير ورفع الكفاءة. 

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بدراسة إمكانية إدراج الشارع خلال خطط التطوير الجاري تنفيذها للعام المالي الجاري لتسهيل حركة سير المواطنين. 

وشهد اللقاء فحص الطلب المقدم من أحد المواطنين والخاص بوجود مخلفات برشاح أبو عوض بالهرم حيث كلف المحافظ برفع كافة المخلفات الملقاة بالرشاح وتطهيره بشكل دوري لحين البت النهائي في جدوى الرشاح من خلال لجنة متخصصة في ذلك.

وببحث الطلب المقدم من مواطنة بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة تتضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة لغرف مقامة بالمخالفة أعلى سطح عقار وتربية الطيور به وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية إلي جانب إحداث أضرار في سقف الوحدة السكنية الكائنة أسفله.
ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بفحص مدة التزام المخالف بترميم وإصلاح التلفيات التي احدثها في الوحدة السكنية للجار مع إزالة أي مخالفات أعلى العقار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات وتحرير محضر بيئي. 

ومن جانبهم أعرب المواطنين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة علي الاستجابة السريعة لمطالبهم متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.

محافظ الجيزة يعقد لقاءه الدوري مع المواطنين بحث الشكاوي والطلبات المقدمة عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عرض عقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إزالة مخالفات العجوزة