أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي 2024

على الرغم من التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها- والتي تفاقمت خلال العام الماضي نتيجة لعدة ظروف اقتصادية وسياسية إلا أن عجلة الإنتاج لم تتوقف بل تم تحقيق العديد من النجاحات، فعلى مدار عام وحتى اليوم استطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في المجالين العسكري والمدني.



إنجازات الإنتاج الحربي



جاءت إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال هذا العام إنعكاساً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، وحرصت الوزارة خلال ذلك على التعاون والتكامل مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي هام.



ومن خلال السطور التالية نستعرض أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي التي تحققت، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية التي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلى وإستحداث منتجات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها.



تنفيذ مشروعات حربية وتطوير خطوط الإنتاج



نجحت وزارة الإنتاج الحربي في الإنتهاء من تنفيذ عدد (9) مشروع حربي وهي: إعادة تأهيل مسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى) من خلال توريد وتركيب عدد (2) فرن حث 6 طن وتوريد وتركيب محطة رمال الفيوران، وتطوير خطوط إنتاج النيتروسليلوز بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى) من خلال توريد وتركيب عصارة نترنة جديدة للنيتروسليلوز، وتم رفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهايد ورفع كفاءة مصنع "الرزينات/ الراتنجات" بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، وتم تطوير مصنعيّ التشكيل الحربي بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) عبر تأهيل مكبس 250 طن رأسي وتدبير مكبس هيدروليكي 1000 طن لكبس الحلقة ورفع كفاءة عدد (2) ماكينة خراطة تشرشل.



وتم تطوير ورفع كفاءة وحدة إنتاج الصلب في شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) برفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، وتم تطوير خط إنتاج الكبسول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) حيث تم توريد وتركيب ماكينة غسيل الكبسول للخط.



وفي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة من خلال إضافة عدد (8) ماكينات CNC خمس محاور وعدد (2) ماكينة متعددة المحاور قطر 52 مم وكذا ماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.



افتتاح شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة



خلال شهر أكتوبر 2024 وبالتزامن مع احتفالات وزارة الإنتاج الحربي بعيدها السبعين، شهدت عدد من الجهات التابعة للوزارة عدة افتتاحات، حيث افتتح المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة"، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات بالفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة، فشركات الإنتاج الحربي تضم أكثر من (250) خط إنتاجي بالإضافة إلى أكثر من (12000) ماكينة تشمل كافة التكنولوجيات من أدوات قطع وتشكيل للصلب والمعادن وماكينات خراطة وفرايز ومكابس بقدرات مختلفة وأفران سباكة للخامات الحديدية وغير الحديدية، لذا كان لابد من إنشاء شركة للصيانة تكون منوطة بإحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي والقطاع العام والخاص، ومنذ إصدار القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2023 الخاص بإنشاء الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي فقد نجحت الشركة -على الرغم من حداثتها نسبياً- في تنفيذ عدة مشروعات لصالح عدد من شركات الإنتاج الحربي والجهات الخارجية.



مصنع إنتاج الرزينة



كما افتتح المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال شهر أكتوبر 2024 مصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، والرزينة هي إحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة البويات التي تمثل واحدة من أهم المنتجات التي تقوم بإنتاجها "هليوبوليس للصناعات الكيماوية".



وقد كان الإنتاج بالمصنع متوقفاً منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة بعض العوائق الفنية وبالتالي فإن تطوير ورفع كفاءة المصنع يحقق منفعة كبيرة ويُعيد إحياء صناعة هامة وهو ما يتماشى مع الأهداف الحالية للوزارة والمتمثلة في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الموارد المتاحة سواء مادية أو بشرية، وقد تم رفع كفاءة مصنع الرزينات بواسطة شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة".



وحدة تركيز حامض النيتريك والكبريتيك



من ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تمت خلال عام 2024 هو مشروع إعادة تشغيل ورفع كفاءة وحدة تركيز حامض النيتريك والكبريتيك في شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع ١٨ الحربي)، وهي الوحدة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تنتج حامض النيتريك والكبريتيك بتركيز عالٍ، فالوحدة يتم من خلالها إنتاج حامض النيتريك المركّز بنسبة 98% وإنتاج حامض الكبريتيك المركز بنسبة 96%.



وبالتالي تساهم الوحدة في تلبية الاحتياجات الخاصة بمختلف الصناعات والمنتجات النهائية في "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" وهي البارود والمواد الدافعة والوقود الصاروخي والمفرقعات .. وتساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتصل الطاقة الإنتاجية لوحدة حامض النيتريك بتركيز 98% لـ 20 طن/يومياً، بينما تصل الطاقة الإنتاجية لوحدة حامض الكبريتيك بتركيز 96% لـ 40 طن/يومياً.



إضافة خطيّ إنتاج بشركة حلوان لمحركات الديزل



استكمالاً لخطط التطوير المستمرة تم إضافة عدد من وحدات وخطوط الإنتاج لشركة حلوان لمحركات الديزل، وكان أهم هذه الخطوط خط إنتاج مهمات الرباط وخط إنتاج موفرات المياه.



والخطان اللذان تم إضافتهما حديثاً للشركة لهما جدوى اقتصادية للإنتاج الحربي تتمثل في استغلال الطاقات الإنتاجية والبشرية الاستغلال الأمثل، فخط إنتاج مهمات الرباط مهمته الأساسية إنتاج المسامير والبراغي والصواميل والتي لها أهمية كبيرة لأنه يخدم قطاع النقل خاصة السكة الحديد وكذا قطاع البترول، أما بالنسبة لموفرات المياه الذكية فهي تخدم معظم قطاعات الدولة وتوفر نسبة 65% من استهلاك المياه سواء في المنازل أو الأماكن العامة.



المشاركة في إقامة النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية ”EDEX 2023”.. وإستحداث منتجات عسكرية جديدة



تعد من أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” والذي أقيم اعتباراً من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح ضم العديد من المنتجات العسكرية المتطورة بإجمالي عدد (٥٩) منتج، فقد تم عرض عدد (٥٣) منتج منها بجناح الوزارة الداخلي وعدد (٦) منتجات بجناح الوزارة الخارجي.



ومن أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في "EDEX 2023" راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد ٢٠٠" وهو منتج عُرض لأول مرة داخل المعرض وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيدي مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي، وجاءت "رعد 200" نتيجة تضافر جهود عدة شركات ووحدات تابعة للإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، ومن مميزاتها أنها مزودة بجنزير مما يساعدها على التحرك بكفاءة ومرونة فى المناطق الوعرة التى لا يمكن للعجلات المرور عليها، ونسبة التصنيع المحلى فى "رعد 200" تبلغ 65% تقريبًا، وتصميم كابينة الراجمة فريد لا مثيل له فى العالم، ويتم استخدامها آليًا.



كما تم خلال معرض "إيديكس 2023" عرض النسخة المطورة من المركبة المدرعــة "سينا 200" وهى ناقلة جند مدرعة متعددة المهام (مركبة قتال، إسعاف، منصة إطلاق صواريخ، هاون، إشارة، حرب إلكترونية، قيادة وسيطرة، ناقلة ذخيرة) حيث تم تحديثها بتركيب محرك جديد والذى يعمل بقدرة (360) حصان وتم أيضًا تعديل المحتوى الداخلى للمركبة والرشاش المتعدد المركب عليها والذى تم تطويره مؤخرًا وهي مزودة بشباك حماية من المقذوفات أثناء العمليات بأقل وزن ممكن للحفاظ على سرعة المناورة وخفة الحركة مع سهولة الفك والتركيب على المركبة.



المشاركة بفاعلية في المعارض الدولية والمحلية



تشارك وزارة الإنتاج الحربي بالمنتجات المدنية من تصنيع شركاتها التابعة في العديد من المعارض المحلية والدولية حيث تساهم هذه المنتجات في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.



وقد شاركت شركات الإنتاج الحربي بمعارض "أم العروسة" و "EGY HOME " و "WATEREX EXPO 2024" و"القاهرة الدولي السابع و الخمسون" و"البيت ماركت" و"معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة" و"أجري بيزنس" و"معرض مصر للطاقة" و"الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة" والأسبوع الكويتي الخامس عشر، ونظمت وزارة الإنتاج الحربي معارض لمنتجات قطاع الأسرة للعاملين بعدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الموارد المائية والري وشركة بتروجيت.



المشاركة في تنفيذ مشروعات مصانع تدوير المخلفات



تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (5) مشروعات بمجال تدوير المخلفات، حيث تم رفع كفاءة عدد (2) خط تدوير المخلفات "دفرة الجديد" بمحافظة الغربية، كما تم رفع كفاءة عدد (2) خط تدوير المخلفات "دفرة القديم" بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى الإنتهاء من ثلاث مشروعات في محافظة جنوب سيناء والمتمثلة في رفع كفاءة محطة فرز أولى بالمواقع (أبو رديس، رأس سدر، نويبع)، ومن ناحية أخرى تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم مصنع تونا الجبل لتدوير المخلفات بمحافظة المنيا والمصنع جاهز للعمل بطاقة 20 طن/ ساعة ومقسم إلى خط الفرز لإنتاج الوقود البديل RDFوخط إنتاج السماد الناعم، كما تم تسليم مصنع دار السلام بمحافظة سوهاج لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة (۲۰) طن/الساعة.



افتتاح مركز لإدارة الأزمات



خلال شهر أبريل 2024 تم افتتاح مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"، فقد تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري.



والمركز بمثابة نقلة وتطوراً إستثنائياً في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.





ومن شأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية.



إنشاء مستشفى ميداني



قامت وزارة الإنتاج الحربي بإقامة مستشفى ميداني من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع للوزارة والذي قام بتجهيز هذا النموذج من المستشفيات الميدانية والذي تم تصميمه على مساحة 1000 متر مربع، ويضم المستشفى كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة، ويشمل عدد 2 خيمة استراحة وممرات، و2 غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و٤ عنابر مرضى يضم كل عنبر عدد (٥) أسرة بإجمالي عدد (20) سرير، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة وتنقية المياه وخزان مياه الشرب وعدد (1) وحدة توليد كهرباء وعدد (12) جهاز تكييف.



ويأتي قيام وزارة الإنتاج الحربي بإقامة هذا النوع من المستشفيات في إطار جهودها لتعميق نسبة التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل، ويتميز المستشفى الميداني بسرعة إقامته وفكه ونقله من مكان لآخر.



إنتاج جهاز لاستخلاص المياه من الهواء



في فبراير 2024 تم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية المحدودة، لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر يوميا مياه صالحة للشرب، ويأتي إنتاج هذا الجهاز في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير والأختبار ووصلت نسبة المكون المحلى به إلى أكثر من 70%، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز داخل الشركة (مصنع ٣٦٠ الحربى) تحت إشراف الفريق الفنى من شركة ميزوها اليابانية وتم تجربة واختبار الجهاز وأثبتت النتائج صلاحيته للعمل في الأجواء المصرية ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التى صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، حيث يهدف التعاون بين الجانبين إلى إقامة وتشغيل خط لإنتاج جهاز إستخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) داخل أحد الورش التي تم إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية وتسويق هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية.



قطاع الميادين المركزية .. دور حيوي في تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية



تتبع وزارة الإنتاج الحربي عدد من القطاعات الحكومية والتي حققت إنجازات متعددة على مدار العام الماضي، ومن هذه القطاعات "قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ"، والذي كان من أهم الإنجازات التي حققها تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة.



وتم تنفيذ مشروعات الموازنة الإستثمارية بإجمالي مبلغ (9,090) مليون جنيه مصرى، وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال هذه الفترة مبلغ (23,322) مليون جنيه مصري.



رفع كفاءة الموارد البشرية التي تمثل عصب العملية الإنتاجية بوزارة الإنتاج الحربي



على مدار عامٍ كامل مضى حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يخص تطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (252) إمرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين عدد (88) عامل صف ثاني لتولي الوظائف القيادية.



تقديم خدمات متميزة للعاملين من ذوي الهمم على مدار العام



تم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف التيسير على العاملين ذوي الهمم بوزارة الإنتاج الحربي وضمان حقوقهم، ومن هذه الإجراءات توفير أماكن انتظار مخصصة لسياراتهم قريبة من موقع العمل، وتخصيص أماكن صعود وهبوط مخصصة لتحركاتهم وتوفير كراسي متحركة، والعمل على تحقيق المساواة بين العاملين من ذوي الهمم وجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، ويتم الحرص على إشراك العاملين ذوي الهمم في مختلف المؤتمرات والاحتفالات والدورات التدريبية التي تتم داخل وخارج الإنتاج الحربي لبناء وتنمية قدراتهم، ويتم التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير استخراج كارنيهات التأهيل لأبناء العاملين بقطاع الإنتاج الحربي من ذوي الهمم للاستفادة من الخدمات الطبية والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات.



الرد على جميع الشكاوى الواردة للوزارة



من جهة أخرى تم الرد على عدد (762) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا، وقد جاء ذلك في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعى الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة ومعالجتها.



قطاع التدريب التابع للوزارة .. رفع كفاءة وقدرات العاملين بالانتاج الحربى من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية



يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى حيث يمد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية وتأهيل القيادات لجميع المستويات الإدارية بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة لتكون بمثابة قيادات المستقبل.



ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي تم تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي لعام (2023/2024) بنجاح من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لعدد (5529) متدرب من العاملين بالإنتاج الحربي في برامج متخصصة بمجالات متنوعة (ندوات توعوية، تأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية)، إلى جانب تأهيل العاملين في مجالات (الأمن والسلامة والصحة المهنية، اللغات، الجودة، الإنتاج، الصيانة، البحوث، نظم المعلومات، الإدارة العامة والمالية)، كما قطاع التدريب العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة حيث تم تنظيم عدد (3) قوافل طبية لصالح العاملين بقطاع التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار الإشتراك بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وذلك فى ضوء الحرص على الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة من منطلق الإيمان بأن العنصر البشري هو حجر الأساس بمنظومة العمل بالإنتاج الحربي، كما تم المشاركة في المبادرة الوطنية للتبرع بالدم من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم للعاملين وطلاب المنشآت التعليمية التابعة بمقر قطاع التدريب بالسلام.



6 مشروعات لتطوير قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي .. وإستحداث إدارات جديدة بالهيكل التنظيمي



وتم تنفيذ عدد (6) مشروعات لتطوير البنية (التعليمية/التدريبية/التحتية) وكذا مشروعات السلامة والصحة المهنية بالقطاع، حيث تنوعت هذه المشروعات بين تطوير المعامل وامتلاك التكنولوجيا الحديثة وبين رفع كفاءة الشبكات الخاصة بالقطاع ومشروعات الرعاية الاجتماعية للعاملين.



وتم إستحداث مجموعة من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهي: الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الإستراتيجية (وتتضمن: الإدارة العامة لتخطيط الاحتياجات، الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبيبة، الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، إدارة التخطيط والسياسات، إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إدارة بحوث وتطوير التدريب) إلى جانب الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إضافةً إلى إدارات (التسويق، التوظيف، المراجعة الداخلية، حسابات المخازن).



دعم مجال التعليم الفني بمصر من خلال المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب



يتبع قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي عدد من المنشآت التعليمية التي تثري مجال التعليم الفني بمصر من خلال إعداد عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى، وهذه المنشآت التعليمية هي: (مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان، المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة).



ويتم تشجيع طلاب هذه المنشآت التعليمية التابعة على الانخراط في مختلف المسابقات العلمية والأنشطة الثقافية والفنية بما يصقل مهاراتهم وينمي شخصياتهم، وفي هذا الصدد شارك طلاب المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني تحت رعاية وزارتيّ التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي وكذا الملتقى الدولي الثاني للذكاء الاصطناعي الذي نفذته وزارة الشباب والرياضة وخلال هذا الملتقى فاز أحد مشروعات التخرج لطلبة المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام بجائزة التميز، وقد شارك طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لقطاع التدريب في مسابقة "ملتقى العباقرة 2023 - شرق القاهرة" التي عُقدت خلال شهر ديسمبر 2023 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونظراً لتميزهم حصل عدد من طلاب المعهد على مراكز متقدمة في المسابقة.



طلاب مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية



حصل طلاب مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام على خمس مراكز من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في امتحان دبلوم المدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (نظام ثلاث سنوات) عام 2023، حيث حصل خمسة من طلاب المدرسة على:

- المركز الثاني (تخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات).

- المركز الثالث (تخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات).

- المركز السادس مكرر (تخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات).

- المركز التاسع (تخصص تكنولوجيا الميكانيكا).

- المركز العاشر مكرر (تخصص تكنولوجيا الميكانيكا).



تدريب مواطني الدول الإفريقية الشقيقة .. وتدريب العاملين المهنيين على مستوى الدولة ضمن مشروع "مهني 2030"



وتعاون قطاع التدريب التابع للوزارة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتدريب مجموعة من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة ببرنامج الميكاترونكس وتطبيقاتها في الصناعة خلال شهر نوفمبر 2023 بمعامل المعهد الفني للصناعات المتطورة بقطاع التدريب بالسلام لعدد (16) متدرب من ثماني دول إفريقية حيث تهتم وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنظيم الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة في المجالات الفنية المختلفة لتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية لتتبوأ القارة مكانتها التي تستحقها بين قارات العالم بما تمتلكه من موارد طبيعية وكوادر بشرية.



وفي إطار التكامل مع مؤسسات القطاع العام والخاص بالاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بقطاع التدريب؛ تم التعاون مع وزارة العمل لتدريب العاملين المهنيين على مستوى الدولة ضمن مشروع مهني 2030 والذي يهدف إلى تأهيل مليون عامل مهني، وبالتعاون مع جمعيتيّ مستثمري العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر تم تدريب العاملين بالشركات الصناعية بمنطقتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر على البرامج التدريبية المتاحة بالقطاع إلى جانب إمداد الشركات الصناعية بكلا المنطقتين بالعمالة الفنية من خريجي المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب.



وفي إطار الجهود التي يقوم بها قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التطوير المؤسسي فقد تم إجراء مراجعات شاملة لقطاع التدريب انتهت بتجديد شهادات الجودة ISO 45001/2018 وISO 14001/2018 بالإضافة إلى الإعداد لتجديد شهادة الجودة ISO 9007/2015 خلال شهريّ يناير وفبراير 2024.



الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة .. نشر عشرات الأبحاث في مجلات علمية مرموقة .. تخريج الدفعة الرابعة والخامسة من الأكاديمية



وبخلاف المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب والتي تساهم في تطوير مجال التعليم الفني في مصر، يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" والتي تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة.



وخلال العام الماضي حققت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة إنجازات عدة، فقد حصلت الأكاديمية على شهادة الجودة واعتماد الأكاديمية كمؤسسة تعليمية واعتماد برامجها الثلاثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) التابعة لمجلس الوزراء لإستيفاء جميع معايير الإعتماد المؤسسي وصدور قرار بالإعتماد بجلسة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 26/7/2023، وخلال عام وحتى الآن تم نشر عدد (43) بحث في مجلات علمية مرموقة ونشر أوراق بحثية من مشروعات التخرج في مؤتمرات علمية.



وتم تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، عن العام الدراسي (2022/2023) بإجمالي عدد (167) مهندس ومهندسة بتخصصات الأكاديمية المختلفة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء)، وتخريج الدفعة الخامسة من طلاب الأكاديمية عن العام الدراسى (2023/2024) حيث تخرج عدد (١٤٥) مهندسًا ومهندسة.



تشجيع طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية



تم تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات لطلاب الأكاديمية حول عدد من الموضوعات مثل (ريادة الأعمال، صيانة الحاسب الآلي، الإسعافات الأولية، المهندسين الكيميائيين وتحديات صناعة الأسمنت، تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى الهندسة الكيميائية، الإطار القانونى لحقوق المرأة فى القوانين المصرية).



وقامت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بتنظيم أكثر من ملتقى للخريجين خلال شهر فبراير الماضي بحضور عدد من خريجي الأكاديمية، بهدف نقل خبرات وواقع سوق العمل من الخريجين إلى الطلاب، ونظمت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بشهر ديسمبر الماضي مسابقة "ملتقى العباقرة" لمعاهد منطقة شرق القاهرة بمشاركة عدد (11) معهد هندسي ومشاركة أكثر من (180) مشروع فى المجالات العلمية والهندسية المعلنة من قِبل إدارة النشاط العلمى بوزارة التعليم العالي، وتم تحديد المراكز الثلاث الأولى للمنطقة فى كل مجال من مجالات التسابق وعددها (33) مجال وإعلان النتيجة وتوزيع شهادات تقديرية على الطلاب الفائزين فى حفل ختام النشاط وتم تسليم درع وزارة التعليم العالي إلى الأكاديمية لحُسن تنظيم الملتقى، وقد فاز طلاب الأكاديمية بعدد (5) مراكز متقدمة فى الملتقى.



وشارك طلاب الأقسام الثلاثة بالأكاديمية فى عدد من المؤتمرات العلمية والمسابقات التي أقيمت على مدار العام بتنظيم ورعاية عدد من الوزارات والجهات البحثية، ونجح طلاب الأكاديمية في الحصول على مراكز متقدمة بهذه الفعاليات، ولصقل مهارات طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تم تنظيم عدد من الزيارات لعدة جهات للتدريب العملي فيها؛ حيث تم تنظيم زيارة علمية إلى شركة القاهرة لتكرير البترول لطلاب قسم الهندسة الكيميائية، وتنظيم زيارة علمية لطلاب قسم الهندسة الكيميائية إلى معهد بحوث البترول المصري بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، كما تم تنظيم زيارة علمية لطلاب قسميّ الهندسة الكهربائية والميكانيكية للمركز القومى للبحوث بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وتم تشجيع طلاب الأكاديمية على الانخراط في العديد من الأنشطة الرياضية والمسابقات الفنية والتي أحرز خلالها الطلاب مراكز متقدمة.



المركز الطبي التخصصي .. خدمة طبية لائقة .. توريد أجهزة طبية متطورة .. ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بالمركز .. وتطوير الشبكة الإلكترونية بالمركز



في إطار الحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة سواء من العاملين أو أهالي المنطقة المحيطة بالمستشفى؛ فقد تم خلال الفترة من 30/6/2023 حتى تاريخه توفير عدد من الأجهزة الطبية الجديدة وهي:

- جهاز ليزر ماركة HIRO. - جهاز أشعة C-ARM.

- جهاز رسم مخ. - جهاز رسم عضلات.

- جهاز موجات فوق صوتية. - جهاز متابعة الجنين.

- جهاز قياس ضغط الأذن. - أجهزة أسنان.

- عدد (2) جهاز تنفس صناعي. - عدد (5) مونيتور ماركة فيلبس.

- جهاز تخدير ماركة Avence. - جهاز دياثربي.



وخلال الفترة الماضية تم رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بالمركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي والمزودة بأحدث المعدات على مستوى مصر في مجال أمراض الكلى لخدمة المرضى المترددين على المركز، حيث تم رفع كفاءة الوحدة من خلال عمل إمتداد لها لتضم أعداد أكبر من أجهزة الغسيل الكلوي، ومن ناحية أخرى تم تطوير الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمركز مع الحرص على معايير الجودة والأمان العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال وذلك للحفاظ على جودة الخدمة وتأمين البيانات الطبية الخاصة بالمرضى المترددين على المركز وطبقاً لرؤية الدولة 2030 في التحول الرقمي.



المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي.. تاريخ من الصناعات الوطنية التي تلبي مختلف الاحتياجات



تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة من خلال تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات المدنية كما تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، حيث تقوم الجهات التابعة للوزارة بتصنيع مختلف الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة مثل: (السخانات والبوتجازات والثلاجات والديب فريزر والتكييفات وغسالات الملابس الأوتوماتيكية والمراوح الصندوقية والسقف والشاشات الليد) والتي تم المشاركة بها في العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الهامة مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان مثل "الأسمرات" و"أهالينا" و"بشاير الخير".



ومن أهم المنتجات المدنية كذلك الأواني وأدوات المائدة من الألومنيوم النقي والاستانلس ستيل، بالإضافة إلى تصنيع "الفويل" بجميع أنواعه للاستخدام الصناعى والمنزلي، كما تقوم الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بإنتاج معدات التنمية الصناعية مثل (المخارط، المثاقيب، المكابس، محركات الديزل، وحدات توليد الكهرباء، المحركات الكهربائية)، ومعدات التنمية الزراعية مثل (نظم الري المحوري، سطارات الحبوب، تحريك التربة، المحشات، العزاقات، المحاريث، ماكينات الدراس والتذرية والغربلة)، بالإضافة إلى المنتجات المعدنية والصناعات المغذية مثل (المسبوكات، الموصلات الهوائية، جنوط السيارات، المساعدين، مهمات الرباط، الشميزات، البساتم، الشنابر، الطنابير، ديسكات الفرامل، كور طحن الأسمنت، لقم فرامل عربات السكك الحديدية، سبائك الألومنيوم والنحاس وألواح الصلب المدرفلة)، ومن المنتجات الكيميائية لشركات الإنتاج الحربي (البويات، المنظفات الفورمالدهايد، الهكسامين، الديناميت الجيلاتيني، الفتيل الانفجاري وفتيل الأمان).



وتنتج الشركات التابعة أيضاً مجموعة متنوعة أخرى من المنتجات مثل (اسطوانات البوتجاز، أجهزة إطفاء الحريق التي تعمل بالبودرة/ بالسائل/ بغاز ثاني أكسيد الكربون، الشاحنات، المقطورات، خطوط إنتاج الخبز، علب الأغذية والأيروسول، كاميرات المراقبة، أجهزة الكشف على الحقائب والكشف عن المعادن والبوابات الأمنية، عربات الطعام لصالح مشروعات الشباب، كراسي الاستادات، النجيل الصناعي، الشفاطات الصناعية، الدوائر المطبوعة، بطاريات التقويم، خراطيش الصيد)، كما تشارك شركات الإنتاج الحربي في المشروعات التي تساهم في حماية البيئة مثل إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه وإقامة مصانع تدوير المخلفات، ويتم إنتاج العديد من المنتجات التي تساهم فى ترشيد إستهلاك الكهرباء والمياه مثل: (اللمبات الليد، موفرات المياه الذكية، منظومات وألواح الطاقة الشمسية)، ويقوم الإنتاج الحربي بتقديم مختلف الخدمات التكنولوجية مثل: مراكز تلقي المكالمات (كول سنتر)، منظومات المؤتمرات المرئيـة (فيديو كونفرانس)، إنشاء الشبكات، منظومات التراسل الإلكتروني، إنشاء قواعد بيانات مجمعة ومنظومات أرشفة وميكنة، منظومة إدارة الموارد، منظومة التعليم عن بعد.



وتتواجد مختلف المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي بالعديد من المعارض ومنافذ البيع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ويتم تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء، والرقم "19827" هو الخط الساخن لاستقبال الاستفسارات.



لتخفيف العبء عن المواطنين.. "وزارة الإنتاج الحربي" تطلق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية بأسعار تنافسية



في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في المبادرات الرئاسية القومية؛ أطلقت وزارة الإنتاج الحربي منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، حيث يتواجد منفذين أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافد للعاملين بالوزارات المختلفة، وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط.



وتشهد منافذ منتجات شركات الإنتاج الحربي وبالأخص المنافذ المتنقلة والمتواجدة بالعاصمة الإدارية إقبالا كبيرا حيث تصل نسبة البيع إلى 100% يومياً؛ مما يسهم في توفير احتياجات المواطن بشكل مباشر دون عناء، ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها، وإذ يوجد خطة لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار تنافسية.



‏المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة





- إقامة محطات معالجة المياه والصرف لصالح وزارة الإسكان وتوصيل خطوط المياه للقرى.



‏-فرش الوحدات السكنية لسكان حي الأسمرات لصالح وزارة التضامن .

‏-المشاركة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية لصالح وزارة المواد المائية والري.

‏- بناء المدارس ورفع كفاءة المدارس القائمة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏- منظومة تنقية بطاقات التموين لصالح وزارة التموين.

‏- منظومة الحيازة الزراعية وكارت الفلاح لصالح وزارة الزراعة.

‏- جاري تطوير حديقة الحيوان والأورمان لصالح وزارة الزراعة.

‏- فرش وتجهيز المعامل لصالح الجامعات الأهلية.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ‏110 اوتوبيس كهربائي لهيئة النقل العام لمحافظة القاهرة وأربعين اوتوبيس لهيئة النقل العام لمحافظة الإسكندرية و‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏100 اتوبيس ترددي لصالح وزارة النقل.

‏- تصنيع المسارح المتنقلة لصالح وزارة الثقافة.

‏- التخلص من المخلفات الصلبة وتحويلها لسماد عضوي ووقود بديل لمصانع الأسمنت.



- تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية وانشاء المحطات لأول مرة في مصر بـ"تونا جبل" محافظة المنيا و"دار السلام" محافظة سوهاج و"أبو رواش" محافظة الجيزة.





جولات ميدانية مفاجئة ومخططة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية داخل الجهات التابعة



في ضوء رؤى وأهداف التطوير بالجهات التابعة للوزارة؛ يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بجولات تفقدية مفاجئة ومخططة للشركات والوحدات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع، وكذا التواصل عن قُرب مع العاملين للإطلاع على أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العملية الإنتاجية والتعرف على التحديات التي تواجههم ومتابعة مدى إلتزامهم بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصاً على أمنهم وسلامتهم، وخلال عام 2024 أجرى الوزير "محمد صلاح" عشرات الجولات التفقدية المفاجئة والمخططة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سير العمل ومؤشرات الأداء والإنتاجية.



تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة للوزارة بالنسبة للإيرادات ومعدل النمو



على مدار (۳) أيام بشهر ديسمبر 2024 ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (۲۰۲۳ - ۲۰۲٤)، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).



وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2023/2024) بنسبة ۱٤٤% بمعدل نمو ٤٤% عن العام (2022/2023).



وتعكس هذه الإنجازات والنجاحات التي تمت على مدار عام كامل الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للصناعات العسكرية بالإضافة إلى كونها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي سواء من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية أو التصدير للخارج، ولا تزال مساعي أبناء وزارة الإنتاج الحربي من قيادات وعاملين وموظفين مستمرة للقيام بدورها الحيوي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة بما يعزز من قدرات الدفاع الوطني مع الحرص على الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية المنوطة بتنفيذها بأعلى جودة والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.