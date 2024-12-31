نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين تعلن إيقاف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا

أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، عن قرارها بوقف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الشهيرة "المختبر"، "البرج"، و"ألفا"، وذلك بعد مفاوضات طويلة استهدفت تحقيق أسعار عادلة ومتساوية مع نقابات مهنية أخرى.

وأشارت النقابات إلى أن هذه السلاسل لم تُظهر أي استجابة إيجابية، بل استمرت في فرض زيادات مبالغ فيها على الأسعار، رغم تقديمها أسعارًا أقل لجهات أخرى.

وأكدت النقابات، أن هذه السياسات التمييزية تُخالف مبادئ العدالة وتُهدد بزيادة الاحتقان المجتمعي، مشددة على أن النقابات المهنية هي جهات غير ربحية تسعى لحماية مصالح أعضائها وضمان حصولهم على خدمات متوازنة.

وتابعت: أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.

وعليه، تؤكد النقابات الثلاث على الآتي:

1- رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.

2- إدانتها لهذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.

3- التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.

كما دعت النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء.

وأكدت النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.