الهجرة الدولية: 90% من سكان غزة أصبحوا نازحين والأزمة وصلت إلى نقطة لا يمكن تحملها

أكدت ايمي بوب مديرة منظمة الهجرة الدولية أن الأزمة في غزة وصلت إلى نقطة انهيار لا يمكن تحملها.

وأشارت مديرة منظمة الهجرة على حسابها الرسمي على منصة اكس للتواصل الاجتماعي، الى وفاة العديد من الأبرياء بما فيهم الأطفال في ظل شتاء قارس، لافتة الى انه حتى المستشفيات والملاجئ يتم استهدافها.

ونوهت بأن 9ر1 مليون شخصا أي ما يعادل 90% من سكان قطاع غزة أصبحوا من النازحين.

ودعت المديرة التنفيذية لمنظمة الهجرة الدولية الدول الأعضاء إلى العمل من أجل تجنب وقوع مزيد من التدهور والدمار في قطاع غزة واستعادة الامل في السلام خلال عام 2025.

وأضافت اننا نواصل الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل وقف خسارة المزيد من الأرواح، والى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون اليها، والى إطلاق سراح كافة المحتجزين بدون أي تأخير،مشيرة إلى أن سكان غزة لا يستطيعون تحمل المعاناة أكثر من ذلك.