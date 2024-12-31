فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي، اليوم الثلاثاء، فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصري، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد القادم الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وهذا ومن المقرر أن يتم طرح سبعة آلاف تذكرة لجماهير المصري في ثلاث فئات وهي الدرجة الثالثة وقيمتها 75 جنيها، والمقصورة "يسار" وقيمتها 150 جنيها، والمقصورة "الأمامية" وقيمتها 250 جنيها، فيما سيتم طرح 3 آلاف تذكرة لجماهير الزمالك "فئة الدرجة الثالثة فقط" وقيمتها 75 جنيها.