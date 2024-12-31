الهند تعوض انخفاض إمدادات النفط الروسية بالتوجه للشرق الأوسط

اضطرت واحدة من أكبر شركات التكرير في الهند إلى البحث عن شحنات خام بديلة وأكثر تكلفة من الشرق الأوسط للتعويض عن انخفاض الإمدادات من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا التطور يسلط الضوء على أنماط التصدير المتغيرة حيث يركز التجار على آفاق السوق العالمية في عام 2025.

ونقلت الوكالة عن المدير المالي لشركة بهارات بتروليوم فيتسا راماكريشنا غوبتا أن الهند تفتقر إلى ثلاث أو أربع شحنات روسية لتحميل يناير وتسليم فبراير.

وأضاف أن الهند أصبحت سوقًا أساسيًا لتدفقات النفط الروسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، مما عزز الواردات التي تساعد اقتصادها سريع النمو، ومع ذلك، واجهت البلاد انخفاضًا في الشحنات في الأسابيع الأخيرة حيث شددت الدول الغربية العقوبات ضد ما يسمى بأسطول موسكو المظلم من الناقلات.

ونوه إلى تعزيز شركات التكرير الروسية معدلات التشغيل، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت موسكو أيضًا لضغوط للالتزام بأهداف إنتاج أوبك +.

وأشار إلى أنه في حين أن إمدادات الشرق الأوسط كانت أغلى بدولارين للبرميل من جبال الأورال الروسية، لا يوجد نقص في النفط الخام في السوق الأوسع.

يشار إلى انخفاض واردات الهند من النفط من روسيا إلى 1.47 مليون برميل يوميا هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، وفقا لشركة التحليلات Kpler.