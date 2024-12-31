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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين رئيسة الجمهورية اليونانية والبطريرك يوحنا العاشر

ارشيف
ارشيف
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أجرت رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكلاروبولو اتصال مع البطريرك يوحنّا العاشر جاء نص المكالمة: "أنقل إليكم وإلى أبناء كنيستكم معايدة الشعب اليونانيّ وتضامنه معكم في ظل ما يجري من تطورات".

وتحدثت الي البطريرك يوحنّا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

 وأعربت رئيسة الجمهورية في اتصالها الذي جاء للمعايدة عن تضامن اليونان حكومةً وشعباً مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق وأملت أن تحمل الأعياد والسنة الجديدة الخير لسوريا وللبنان في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات. 

ومن جهته شكر البطريرك ساكلاروبولو تضامنها، مشدداً على عمق العلاقة التي تجمع الكنيسة الأنطاكية والشعب اليوناني، متمنيًا أن تحمل السنة الجديدة الخير لليونان حكومةً وشعباً".

أقباط أقباط الإرثوذكس