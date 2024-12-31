استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة

استشهد فلسطيني اليوم /الثلاثاء/ في قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن فلسطينيا استشهد جراء قصف الاحتلال شارع أحمد فكري أبو وردة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، كما تجدد قصف مدفعية الاحتلال على منطقتي أبو شريعة وعبد العال جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث أطلقت آليات الاحتلال نيرانها نحو المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 4 ألفا و541 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108 آلاف و338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

