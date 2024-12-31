مقتل ضابط جمارك أمريكي على الحدود مع المكسيك

لقي ضابط جمارك أمريكي مصرعه بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص من جنسيات أجنبية حيث كان يجري عملية التحقق من الهوية.

وقالت السلطات المكسيكية - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إن موظفا بالمعهد الوطني للهجرة في المكسيك (آ إن إم) قتل في "سيوداد خواريز"، وهي مدينة حدودية أمريكية في شمال المكسيك أثناء التحقق من هويات المهاجرين وذلك أثناء إعلانها عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم.

واضافت السلطات المكسيكية أن "الهجوم وقع نحو الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (8:30 مساء بتوقيت فرنسا)، عندما تعرض الضابط لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص الأجانب الذين طلب منهم للتو أوراق هويتهم".

من جانبه، أكد المعهد الوطني للهجرة في المكسيك أنه تم القبض على مواطن كولومبي واثنين من فنزويلا بعد مرور ثلاث ساعات على وقوع الهجوم.. مشيرا إلى أنه تم العثور على الضحية ميتا "مع وجود آثار عنف" وإصابة في الرأس.

ويأتي هذا الهجوم قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" الذي تعهد بإعلان حالة الطوارئ وتعبئة الجيش من أجل "أكبر عملية طرد في تاريخ الولايات المتحدة".

وتهدد هذه الوعود بشكل مباشر آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الشمالية للمكسيك، على أمل العبور إلى الولايات المتحدة حيث وصف "ترامب" البالغ من العمر 78 عاما، دخول المهاجرين بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة بأنه "غزو".