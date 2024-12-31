وزير الطيران يناقش استعدادات استقبال زيادة الحركة الجوية خلال الأعياد وموسم العمرة

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك لمراجعة خطة التشغيل التي تتبعها الشركة الوطنية لتعزيز انتظامية حركة الرحلات الجوية في السفر والوصول، ولضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين علي متن رحلات الشركة خلال فترات الذروة.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وفي ضوء زيادة الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران والتي من المقرر أن تصل لنحو 3543 رحلة جوية من بينهم 743 رحلة داخلية، وذلك خلال الفترة من 31 ديسمبر 2024 وحتى 31 يناير 2025، والتي تتزامن مع إنطلاق رحلات موسم العمرة لهذا العام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموضوعات المتعلقة بمراجعة انتظاميه الرحلات وفقًا لجداول التشغيل المقررة لها، وبما يتناسب مع متطلبات كثافة الحركة الجوية الوافدة من وإلى مصر خلال تلك الفترة، وفي هذا الصدد وجه الدكتور سامح الحفني بضرورة تذليل كافة المعوقات التي قد تؤدي إلى تأخر بعض الرحلات أو التي تؤثر على انسيابية التشغيل الفعلي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الشركات المعنية داخل قطاع الطيران المدني وكافة الأجهزة المعاونة لتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري وزائري مصر من السياح الأجانب، بما يحقق أقصى راحة للوافدين لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بها خلال فترات الأعياد.

كما طالب وزير الطيران المدني بتوفير كافة سبل الدعم والخدمات المتكاملة ورفع كفاءة كافة المعدات والموارد اللوجيستية والقوى البشرية اللازمة، لا سيما تواجد أعداد من المنسقين تتناسب مع تلك الزيادة المتوقعة للتعامل مع كثافة التشغيل وأعداد الرحلات خلال هذه الفترة مع وضع حلول سريعة وبديلة فعالة لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ علي التشغيل مع التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز من نجاح المنظومة التشغيلية وتحقيق رضاء المسافرين.