رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن رحيل ميكالي ويكشف قيمة الشرط الجزائي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر الماضي والتي تتضمن حصوله على راتب 3 أشهر كشرط جزائي.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، إنه تم الاتفاق على أن يحصل ميكالي على الشرط الجزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

وكان اتحاد كرة القدم قد عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألفا و500 دولار شهريًا شاملًا الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنويًا إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن، إلا أن المدير الفني البرازيلي عرض التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005 في اجتماع مجلس إدارته المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد.