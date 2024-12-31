الإمارات تنجح في التوسط لصفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا 300 أسير في صفقة تبادل بوساطة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن وساطة أبو ظبي أسفرت عن إطلاق سراح 150 أسيرا روسيا و150 أسيرا أوكرانيا.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تقديرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية.

وأضافت الوزارة، أن نجاح جهود الوساطة الجديدة، العاشرة منذ بداية عام 2024، رفع إجمالي عدد الأسرى المفرج عنهم إلى 2484.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجانبين اتفقا على تبادل 150 أسير حرب، لافتةً إلى أن العسكريين الروس موجودون حاليا في بيلاروسيا.

وفي العاشر من الشهر الجاري، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأسرى الأوكرانيين يعودون من روسيا إلى أوكرانيا قبل العام الجديد.