الحوثيون: نستعد لمواجهة طويلة مع إسرائيل

أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، أنها تستعد لمواجهة طويلة مع إسرائيل وأمريكا، مؤكدةً أن تلك المواجهات لن تتوقف إلا إذا توقفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن مصادر حوثية قولهم، إن جبهة الحوثي في اليمن تعد آخر جبهة إقليمية كبيرة مدعومة من إيران ضد إسرائيل، حيث تكبد حزب الله اللبناني خسائر فادحة قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، كما انسحبت القوات الإيرانية من سوريا بعد انهيار نظام الأسد.

وقد اتخذت المواجهة مع إسرائيل، التي تبعد أكثر من 2000 كيلو متر عن اليمن، منعطفا جديدا الأسبوع الماضي عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع متعددة في اليمن، بما في ذلك مطار العاصمة، في أكبر موجة من الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الدولة التي مزقتها الحرب حتى الآن.

وتعهد الحوثيون بمواصلة مهاجمة إسرائيل - والسفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل - حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.