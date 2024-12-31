الصحة: فريق الحوكمة يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ووحدتي «القبابات وصول»

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أطفيح المركزي، موضحاً أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أنه بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، طالب الفريق بالتحقيق في واقعة تقصير بقسم الطواري، مضيفاً انه خلال المرور علي قسم الغسيل الكلوي استمع الفريق إلى شكوى بعض المرضى من عدم تواجد طبيب بالقسم فيما عدا يومين بالأسبوع، كما لاحظ الفريق عدم متابعة العلامات الحيوية للمرضى أثناء الجلسة، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية لتوفير طبيب بشكل يومي، وضرورة اتباع البروتوكول والمتابعة الدائمة للمرضى.

وأضاف أنه خلال المرور تبين وجود أعطال في بعض الأجهزة ، لعدم وجود صيانة دورية ،حيث تم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق، أشرف أثناء الزيارة على تدريب التمريض، على معايير أمان وسلامة المريض في التقييم الدورى لقرح الفراش ومخاطر السقوط والألم للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور علي وحدة «القبابات الصحية» التابعة لإدارة أطفيح الصحية بمديرية الجيزة، ولاحظ الفريق عدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الإنجابية خلال الأسبوع،، حيث تم التوجيه، بالتنسيق لتوفير طبيب مدرب.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق اختتم الجولة بإدارة أطفيح الصحية بالمرور علي "وحدة صول الصحية" وتلاحظ أثناء المرور وجود مستلزمات بكميات كبيره مما أدى إلى تهالك بعضها وتم إحالة الأمر للتحقيق مع المتسبب في هذه الواقعة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق وجه يتدريب الفريق الطبي على معايير مكافحة العدوى والجودة من قبل المديرية والمتابعة الدائمة، وعدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الإنجابية طوال الأسبوع ويتم الاعتماد على الطبيب الزائر، وتم التوجية بالتواصل مع المديرية وتوفير طبيب دائم مدرب، وتلاحظ تعطل ميزان متابعة الأطفال، وتم التوجيه بإصلاحه وعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة للأجهزة الطبية وغير الطبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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