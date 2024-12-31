مفاجأة.. تصفح الإنترنت يحمي مستخدميه من الإصابة بالخرف

كشفت دراسة طبية حديثة قام بها باحثون من كلية الطب بجامعة تشجيانغ في هانغتشو بالصين، عن فائدة مهمة يقدمها تصفح مواقع الإنترنت في منتصف العمر، بمجال الصحة العقلية، وفقا لما نشرته مجلة ديلى ميل .

تمثل الأنشطة العقلية مثل حل الألغاز والنشاط الاجتماعي جزءا من الوقاية من الخرف خاصة من خلال استخدام الإنترنت والهواتف الذكية مما يحمل فوائد صحية للدماغ.

قام الباحثون بتتبع أكثر من 12000 شخص جميعهم في سن 45 عاما أو أكثر ولا يعانون من الخرف وتم تقييم المشاركين بشكل دوري لقياس مقدار الوقت الذي يقضونه في تصفح الإنترنت بالإضافة إلى مراقبة أي علامات قد تشير إلى الإصابة بالخرف.

وأظهرت النتائج أن 2.2% فقط من مستخدمي الإنترنت المنتظمين أصيبوا بالخرف على مدار العقد التالي مقارنة بـ 5.3% من أولئك الذين لم يستخدموا الإنترنت بانتظام.

وتبين أن التأثير الوقائي كان أقوى قليلا لدى الأشخاص الذين استخدموا الهواتف الذكية للوصول إلى الإنترنت ما قد يكون بسبب الاستخدام المتكرر لهذه الأجهزة.

ووفقا للباحثين فإن استخدام الإنترنت قد يسهم في تحسين الانتباه والمهارات النفسية الحركية ما يعزز الاحتياطي المعرفي للدماغ.

كما قد يسهم الشعور بالانتماء الذي ينتج عن التفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت في الوقاية من الخرف حيث يعترف الآن بالوحدة كأحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.