طقس رأس السنة والأسبوع المقبل| أمطار وبرودة بالإسكندرية والمحافظات.. وخبراء يحذرون من التقلبات الجوية المتوقعة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع اقتراب نهاية عام 2024 وبداية العام الجديد 2025، ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المنتظر أن تتأثر مناطق عديدة بتقلبات مناخية تشمل هطول أمطار متفاوتة الشدة، نشاط الرياح، واضطراب الملاحة البحرية، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة التي تزيد من الإحساس بالبرودة تأتي هذه الظروف في وقت حساس، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر واتباع الإرشادات اللازمة لضمان السلامة خلال هذه الفترة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءًا من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 وحتى الأحد 5 يناير 2025، والتي ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وظواهر مناخية قاسية على بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الثلاثاء، الموافق ليلة رأس السنة، هطول أمطار متفاوتة الشدة، حيث تكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، فيما تكون متوسطة على مناطق من سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر ومن المتوقع أن تكون الأمطار رعدية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، بالإضافة إلى الوجه البحري ومدن القناة.

أما على صعيد الملاحة البحرية، فمن المتوقع اضطرابها على السواحل الشمالية الغربية، بما في ذلك الإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-60 كم/ساعة، ويرتفع الموج بين 2.5 إلى 3 أمتار. وعلى البحر الأحمر، تكون حالته معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 2.5 متر كما تنشط الرياح على معظم أنحاء البلاد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتسود مع بداية العام الجديد يوم الأربعاء، أجواء مائلة إلى البرودة مع انتشار الشبورة المائية في ساعات الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة وعلى السواحل الشمالية، قد تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة خلال اليوم.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وخبير الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة طقس بارد في معظم المناطق، مع درجات حرارة تتراوح بين 19 درجة مئوية كحد أقصى و10 درجات مئوية كحد أدنى موضحًا أن الأجواء ستكون معتدلة خلال النهار وباردة أثناء الليل، مؤكدًا أن يستمر الاستقرار مع ظهور السحب المتفرقة في السماء، ودرجات الحرارة ستكون مشابهة لليوم السابق، حيث تتراوح بين 19 درجة مئوية نهارًا و9 درجات مئوية ليلًا.

وأضاف عبد العال، أنه يفضل ارتداء ملابس دافئة أثناء الليل والصباح الباكر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، موضحًا أن الظروف الجوية غير مناسبة للأنشطة الخارجية، خاصة في منتصف الأسبوع، لذلك يجب متابعة التحديثات اليومية للطقس لمواكبة أي تغييرات مفاجئة.

وفي ذات السياق يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، لابد من اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لضمان السلامة والراحة خلال الأسبوع المقبل، خاصة مع التفاوت الملحوظ في درجات الحرارة بين النهار والليل، وفيما يلي أهم النصائح ارتداء ملابس متعددة الطبقات نظرًا لأن الأجواء تميل إلى البرودة الشديدة في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث ينصح بارتداء ملابس ثقيلة، مع التركيز على تغطية الأطراف، والاحتفاظ بملابس إضافية لتخفيفها عند ارتفاع الحرارة خلال النهار.

وتابع قطب، لابد من الحذر أثناء القيادة صباحًا خاصة في حالة تشكل الضباب أو انخفاض الرؤية الأفقية خلال الساعات المبكرة، إلي جانب توخي الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بالسرعات المحددة وتشغيل المصابيح الأمامية، والحفاظ على الصحة العامة، والتقلبات في درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد لذلك، ينصح بتناول مشروبات دافئة وتقوية جهاز المناعة من خلال تناول فيتامين C والخضروات الطازجة.