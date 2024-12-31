بالفيديو.. باحثة سياسية: هدف إسرائيل الأكبر هو الحكم العسكري على قطاع غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن ما يحدث اليوم في أرض قطاع غزة يحرك المجتمع الدولي، وإن كان سيكون هناك إدانات من قبل الواقع الإسرائيلي نتيجة تحرك الدبلوماسية السياسية لهذه الدول والتحرك سيكون مهم جدًا لتشجيع الدول الأخرى من أجل وقف المجازر التي تجري في الشمال.

وأضافت "تمارا" في حوارها عبر زووم، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة يخالف القانون الدولي، إذ إن الأماكن المحمية من قبل القانون، هي المستشفيات وأماكن تواجد النازحين واللاجئين، موضحًا أن اتفاقية جنيف الرابعة تفيد بأن أي قوة محتلة يجب عليها توفير كل مقومات الحياة وليس إنهاء وجودها أو تقويضها أو حصارها من أجل الضغط عليها.

وتابعت، أن إسرائيل لها أهداف عسكرية وأمنية من هذه العمليات، على رأسها السيطرة على 30% من شمال قطاع غزة أو كل منطقة الشمال، وبالتالي الضم والاستيطان، موضحة أن هدف إسرائيل الأكبر هو الحكم العسكري على قطاع غزة، ولا بد من خروج بند ملزم من مجلس الأمن الدولي يعطي مجالا لوقف الحرب الوحشية وإطلاق النار.

وأردفت الكاتبة والباحثة السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل وتساعدها على الاستمرار، لكي تحقق الهدف الأكبر وهو القضاء على حماس.