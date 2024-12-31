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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنائس تحتفل برأس السنة الميلادية بأجواء صلاة وسلام

ارشيف
ارشيف
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تحتفل الكنائس المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، برأس السنة الميلادية وسط أجواء من البهجة الروحية والصلوات التي تتزامن مع نهاية العام وبداية عام جديد.

وتقام القداسات الاحتفالية في مختلف الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، حيث يجتمع المؤمنون لتقديم الشكر لله على السنة، وطلب البركة والسلام للعام الجديد.

وتشهد الكنائس برامج خاصة بالمناسبة، تتضمن صلوات الشكر والتسابيح بالإضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس وتأملات تدعو إلى التفاؤل والرجاء، كما تختتم الاحتفالات غالبًا بالصلاة من أجل السلام في العالم، ورفع الدعوات لأجل الخير والبركات في العام الجديد.

وفي ظل الأجواء الاحتفالية، تحرص الكنائس على اتخاذ جميع التدابير الأمنية والتنظيمية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المصلين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع.

تأتي احتفالات رأس السنة الميلادية كفرصة للتأمل والمصالحة والتجديد الروحي، حيث يدعو رجال الدين جميع المصريين إلى بدء العام الجديد بمحبة وأمل، والعمل معًا من أجل مجتمع يسوده السلام والتسامح.

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