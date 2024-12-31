ضبط المتهم بفيديو ادعاء اختطاف أطفال بعدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف أطفال بعدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للاتجار بأعضائهم.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، وتم تحديد وضبط القائم على النشر (فنى كهربائى) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.