تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط المدير المسئول عن مكتب «كاستينج» بدون ترخيص بالجيزة .

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية ، مستخدماً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وعُثر بداخل المكتب على (استوديو تصوير يحوى كاميرا ديجيتال بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل من مختلف الأجناس والأعمار) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.