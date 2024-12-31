اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 18 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد، اليوم الثلاثاء، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وجنوب سيناء وخليج السويس وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40_60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5_3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجات وعلى جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9 درجات.