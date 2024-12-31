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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تذكار الملاك غبريال المبشر.. رمز البشارة والفرح

ارشيف
ارشيف
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار الملاك غبريال المبشر، أحد رؤساء الملائكة السبعة الواقفين أمام  الله.

 ويعتبر الملاك غبريال رمز البشارة السماوية، حيث حمل أعظم رسالة في تاريخ البشرية عندما بشر السيدة العذراء مريم بحملها  بالمسيح.

يعرف الملاك غبريال بدوره الفريد في تنفيذ خطط الله لخلاص الإنسان، فقد ظهر أيضًا لزكريا الكاهن ليبشره بميلاد يوحنا المعمدان، وظهر للأنبياء ليكشف عن إرادة الله في العديد من الأحداث. 

في هذا اليوم، يتذكر المؤمنون فضائل الطاعة والرسالة التي جسدها الملاك غبريال، حيث تُقام القداسات والصلوات التي تحتفل بعمل الملائكة ودورهم في حياتنا. 

وتعد هذه المناسبة فرصة للتأمل في عمل الله من خلال رسله، ولطلب شفاعتهم ليمنحوا العالم سلامًا وفرحًا دائمين. 

يذكر هذا التذكار بأن البشارة لا تزال مستمرة في حياتنا، وأن الله دائمًا يرسل رسائل محبته وخلاصه لكل من يسعى إليه بقلب نقي وإيمان ثابت.

السيدة العذراء مريم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تاريخ البشرية