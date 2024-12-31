الأهلي الفلسطيني يستنكر المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأماكن الدينية بالقدس

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني، إن الصورة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس قاتمة للغاية مع نهاية عام 2024 واستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت رتيبة في مداخلة لفضائية "النيل للأخبار" اليوم الثلاثاء، عن أملها من دول العالم أجمع أن تثبت عمليا حسن نواياها بتحقيق السلام لأرض فلسطين، مستنكرة بشدة المحاولات الإسرائيلية في مدينة القدس للسيطرة على الأماكن الدينية خاصة المسجد الأقصى المبارك الذي أغلق في وجه المصلين الفلسطينيين لأكثر من 12 أسبوعًا.

وتابعت، أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية منها مهاجمة المخيمات وهدم المنازل في سياسة لتهجير السكان قسرا، فضلًا عن حملة الاعتقالات المتواصلة والتي تعد الأكبر خلال عام 2024، موضحةً أن إسرائيل تحاول من خلال الاقتحامات المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك، فرض سياسة جديدة تهدف لإلغاء الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وأدانت عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني، بشدة الصمت الدولي إزاء الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، قائلةً "إن إسرائيل تواصل ارتكاب الفظائع على مرأى العالم الذي يظل ساكنا ولم يتحرك لتنفيذ عشرات القرارات من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، منوهةً إلى الوضع الإنساني المأساوي في غزة مع دخول فصل الشتاء ونفاد المساعدات الطبية والغذائية.