ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المتهم بالشروع في قتل زوجته خلال التحقيقات: «طلبت الخلع ورفضت الصلح بينا»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمعت جهات التحقيق لأقوال عامل متهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وقال المتهم، إنه اكتشف أن زوجته تقيم ضده دعوى خلع فضلًا عن أخرى للنفقات، مشيرًا إلى أنه حاول صلحها ولكنها كانت ترفض الرجوع إليه.

وأضاف المتهم، يوم الواقعة انتظرها أمام المنزل وما أن رآها حتى طلب منها الرجوع إليه فرفضت وأصرت على طلبها وأسرع خلفها في الشارع محاولا قتلها.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الشروع في قتل زوجته الطلاق المتهم بالشروع فى قتل زوجته