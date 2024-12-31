المتهم بالشروع في قتل زوجته خلال التحقيقات: «طلبت الخلع ورفضت الصلح بينا»

استمعت جهات التحقيق لأقوال عامل متهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وقال المتهم، إنه اكتشف أن زوجته تقيم ضده دعوى خلع فضلًا عن أخرى للنفقات، مشيرًا إلى أنه حاول صلحها ولكنها كانت ترفض الرجوع إليه.

وأضاف المتهم، يوم الواقعة انتظرها أمام المنزل وما أن رآها حتى طلب منها الرجوع إليه فرفضت وأصرت على طلبها وأسرع خلفها في الشارع محاولا قتلها.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.