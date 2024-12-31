الرئيس الصيني: نسير مع روسيا على الطريق الصحيح لعدم الانحياز أو المواجهة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن الصين وروسيا يسيران قدما جنبا إلى جنب على الطريق الصحيح لعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث، وذلك خلال تبادله ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأضاف الرئيس شي - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء - أن البلدين تمكنا من الارتقاء بمستوى الثقة السياسية والتنسيق الاستراتيجي في ظل التوجيهات الاستراتيجية للزعيمين.

وأوضح شي أن الجانبين يقدمان الدعم لبعضهما البعض بوصفهما رئيسين لآلية بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون؛ مما يسهم اسهاما كبيرا في تحقيق التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي.

وأكد الرئيس شي، حرصه على التبادلات الوثيقة مع الرئيس بوتين والحفاظ على التعاون الصيني-الروسي؛ لمواصلة تدعيم وتعزيز الروابط بين البلدين بما يظهر صداقة حسن الجوار والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين.