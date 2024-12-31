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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم يحصد المركز الثالث جمهوريًا بمسابقة نجوم المكتبة في القراءة

الطالبة الفائزة
الطالبة الفائزة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة نجوم المكتبة في القراءة، والتى نظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة - الإدارة العامة للمكتبات.

حيث فازت الطالبة هيا محمد على - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير للطالبة الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية وكذلك لفريق العمل المشرف على الطالبة، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وتوجيه عام المكتبات بالمديرية وإدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

تعليم الفيوم المركز الثالث على مستوى الجمهورية مسابقة في مسابقة نجوم المكتبة في القراءة محافظة الفيوم مديرية التربية والتعليم بالفيوم