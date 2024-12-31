بسبب فصله.. فحص بلاغ مدرس ثانوي يتهم طالب ووالده بالاعتداء عليه بأطفيح

تفحص جهات التحقيق بالجيزة، بلاغ من مدرس ثانوي يتهم فيه طالب ووالده بالاعتداء عليه بالسب والقذف داخل حرم مدرسة الكداية الثانوية بمحيط مركز أطفيح.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال مقدم البلاغ الذي أفاد أنه حينما قام بفصل الطالب أسبوع لسوء سلوكه أحضر والده وقاما بالاعتداء عليه، وأفادت أقوال شهود العيان بالمدرسة صحة أقوال المبلغ.

وكشفت التحقيقات مع والد الطالب والذي يدعى "أ.ع"، ويعمل صاحب ورشة بلاط، ونجله "أ.أ.ع"، طالب بالصف الثاني الثانوي، اقرارهم بالاعتداء على المدرس عقب قيامه بالتسبب في فصل الطالب، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

طالب ووالده يعتدون على مدرس ثانوي

تلقى المقدم محمد مختار، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مدرس بمدرسة ثانوية يفيد بقيام طالب ووالده بالتعدي عليه بالسب والقذف ومحاولة ضربه لقيامه بفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، حيث حضر الطالب ووالده وحاولا ضربه وقاما بسبه وقفزه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمناقشتهما أفادا بحدوث الواقعة واتهما المدرس بسوء معاملته للطالب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.