تحت الأمطار.. مرور 13 سفينة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إنه برغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط مستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11900 طن تشمل: 5060 طن يوريا و650 طن ملح معبأ و4150 طن جبس خام و2040 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31616 طن تشمل: 3851 طن قمح و10106 طن حديد و500 طن ذرة و10330 طن خردة و 5931 طن فول و 898 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1517 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 315 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4658 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب و الغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47374 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122161 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4461 حركة.

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله وفداً من الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات NASS، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط تخصص سلاسل إمداد ولوجستيات NTSS ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ خلال زيارتهم للميناء ضمن برنامج تدريبي ميداني يستهدف صقل مهارات الطلبة في مجال تخصصهم (سلاسل الإمداد واللوجستيات) في اطار حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لطلبة وطالبات المدارس والجامعات المصرية لتنمية الجوانب التعليمية و التثقيفية والتدريبية، وتأكيداً على الدور التي تضطلع به الهيئة ضمن الشراكة المجتمعية لتحقيق أقصى افادة للمجتمع المحيط.