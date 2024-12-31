طبيبة تكشف أسباب تطور الربو إلى مرض مزمن

كشفت الدكتورة ليديا نيكيتينا الباحثة في المركز الوطني للبحوث الطبية التابع لجامعة سيتشينوف الطبية عن أهم الأسباب التي تساهم في تطور الربو إلى مرض مزمن وفقا لما نشرته مجلة "إزفيستيا".

وتشير إلى أن السبب الرئيسي لتطور الربو إلى مرض مزمن هو التدخين.

وتقول: الربو عبارة عن حالة مرضية منتشرة تؤثر على ملايين الأطفال في مختلف أنحاء العالم، ويتسبب الربو في صعوبة التنفس عن طريق تضييق الشعب الهوائية وإنتاج مخاط زائد.

وأضافت: "يمكن أن يتطور الربو بالفعل إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن وقد لاحظ الأطباء مثل هذه النوبات في ممارستهم العملية، وأعتقد أن حوالي 10 بالمئة من مرضى الربو يصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن".

وتابعت: “إذا كان الربو حادا وغير خاضع للسيطرة والمحفزات موجودة فإن هذه النسبة تكون أعلى قليلا ولكن من الواضح أنها لا ترتفع إلى 60 بالمئة”.

كما تشير إلى أن أحد مسببات مرض الربو هو الهواء الملوث أيضا الذي يحتوي على PM2.5 وPM10 ما يسبب التهابا في الجهاز التنفسي، ولا تستطيع البلاعم السنخية تحييدها.

وغالبا ما يتطور الربو لدى المدخنين إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن ولذلك من المهم جدا الإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية أيضا لأنها تلحق الضرر بالشعب الهوائية الصغيرة ما يؤدي إلى عواقب وخيمة.