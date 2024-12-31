غدًا.. "أرواح في المدينة" يستعرض مشوار كوكب الشرق بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري، ضمن خطط الثقافة لتخليد رموز الإبداع المصرى، لقاء من سلسلة " أرواح فى المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى ويأتى بعنوان "الليلة السنوية فى حب الست ام كلثوم " فى إطار مشروعه الثقافي "القاهرة عنواني " وذلك في السادسة مساء الأربعاء الأول من يناير على المسرح الصغير.

ويشهد اللقاء بحثاً وتأملات فى أرشيف إبداعات وذكريات وحب كوكب الشرق أم كلثوم بمشاركة نخبة من المتخصصين والكتاب والمثقفين هم " عاشق التراث الموسيقى الدكتور محمد أحمد الباز، الكاتب الصحفي سيد محمود رئيس التحرير السابق لجريدة القاهرة ،

هيثم أبو زيد الباحث في مجال التلاوة والإنشاد الديني ، الكاتب الصحفي محمد دياب أحد مؤرخى الغناء المصري.

ويذكر أن سلسلة لقاءات "أرواح فى المدينة" تهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع "القاهرة عنواني" برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكري فى دار الأوبرا المصرية.