رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

قدم الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥، بالأصالة عن نفسة، وبالإنابة عن مجلس الجامعة ومنسوبي الجامعة والطلاب، داعياً الله أن يكون العام الجديد فاتحة خير على مصر وشعبها الأصيل وأن يتحقق على يديه المزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وكل ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم، وأن يظل وطننا الغالي دائماً وأبداً واحة للأمن والأمان، تحت قيادته الرشيدة.

كما قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة للشعب المصري وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب وجميع منسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد، متمنيا للجامعة المزيد من التقدم والنجاح والرفعة، وأن تحقق كل أهدافها وخططها المستقبلية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد في هذه المناسبة، دعم الجامعة الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته الحكيمة ومسيرته الناجحة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠.