المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان يعلن قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية، بالفصل الدراسي الثاني (العام الجامعي 2024-2025)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

يمنح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان درجة الماجستير في الملكية الفكرية وهي درجة علمية أكاديمية، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، مقر الدراسة (4 شارع كمال الدين صلاح – جاردن سيتي - أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة)، الدراسة لمدة يومان أسبوعياً من الساعة الرابعة عصرا، ويتم تدريس 50% من المقررات الدراسية بنظام التعليم عن بعد (أون لاين)، وتكون الدراسة لمدة عامين جامعيين (4 فصول دراسية) للماجستير.

كما يمكن التقدم لأي مؤهل جامعي في أي تخصص، وتتم دراسة 4 مقررات دراسية في الفصل الأول و4 مقررات دراسية في الفصل الثاني و 3 مقررات دراسية في الفصل الثالث ورسالة علمية في الفصل الرابع (تمثل بحث مكمل للحصول على درجة الماجستير، ونسبتها 25% من إجمالى دراسة الماجستير)، مقابل 75% للمقررات الدراسية.

وتمثل المستندات المطلوبة فى شهادة الليسانس أو البكالوريوس+ شهادة تقديرات جميع سنوات الدراسة + صورة الرقم القومي + 6 صور شخصية حديثة +شهادة ميلاد أو مستخرج منها + الموقف من التجنيد.

تم فتح باب قبول طلبات الراغبين فى الدراسة ويستمر حتى 15 يناير 2025.

ويقدم المعهد منح بنسبة خصم 25% للهيئات القضائية وضباط الشرطة والمحامين والعاملين بمكاتب تسجيل حقوق الملكية الفكرية بمصر.

يمكن التواصل لأي استفسار عبر المحمول: 01000300548

للراغبين فى الدراسة، استيفاء البيانات على الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/q2cSuec4fS