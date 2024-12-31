سويلم يتابع حالة الري بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف حالة الري بمختلف المحافظات، واستيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، ومراجعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وقال الدكتور سويلم، إن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها الكبيرة لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وحسن إدارة وتوزيع المياه، حيث تحرص الوزارة على توفير المناسيب الكافية للاحتياجات المائية، وتحقيق تصرفات ودرجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، مع المرور بشكل دوري من جانب مسؤولي الري والصرف بمختلف المحافظات ومهندسي الإدارة المركزية لشؤون المياه لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين.

وأضاف، أنه يتم على مدار الساعة متابعة مناسيب المياه بالشبكة، واتخاذ القرارات المائية المناسبة في ضوء المتغيرات اليومية وحالة الطقس والأمطار ومدى الطلب على المياه لتحقيق استقرار شبكة الترع وتأمين كافة الاحتياجات المائية والمناسيب الآمنة لتشغيل محطات مياه الشرب ومحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بكميات المياه المطلوبة للتشغيل، كما يتم التنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشؤون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية لتوفير التصرفات المائية المطلوبة.

كما تواصل أجهزة الوزارة متابعة كافة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة خلال فتره الشتاء، واتخاذ اللازم لتخفيض المناسيب بالترع والمصارف لاستقبال مياه السيول والأمطار ومنع حدوث ازدحامات بالشبكة.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري والصرف بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.