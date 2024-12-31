ضبط شخصين بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع سيارة برخصة تسيير مزورة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بشرائه سيارة عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) حيث تقابل معه بدائرة القسم واتفق الأخير معه على إحضار الأوراق فى اليوم التالى إلا أنه تنصل منه.

بالفحص تبين أن رخصة التسيير الخاصة بالسيارة "مزورة"، وبالكشف الفنى علــى اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أُخرى.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملان بمعرض سيارات كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهــما، وبحوزتهما (مبلغ مالــى- شهادة مخالفات للسيارة محل الواقعـــة - توكيل بيع للسيارة غير مختوم - بطاقة شخصية بإسم أحد الأشخاص "عثرا عليها بالطريق العام")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بتحصلهما على السيارة محل الواقعة من (تاجر سيارات بمحافظة المنيا "محبوس على ذمة إحدى القضايا") وقيام الأخير باصطناع رخصة تسيير السيارة لهما باستخدام البطاقة المشار إليها.

وأقرا بارتكابهما واقعة نصب أخرى على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) من خلال عرض ذات السيارة عليه والتحصل منه على مبلغ مالى .

باستدعاء المجنى عليهـما، تعرفا على المتهمين، واتهموهما بالنصب عليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.