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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بترويج خبر كاذب بشأن سقوط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية.

وبالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لعدد (10 أشخاص) واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال استقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوى مقابل مبالغ مالية.

وقد أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس ، مقيم بمحافظة القليوبية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه ادعاءات كاذبة.

كشف ملابسات تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية