غرامة بـ10 ملايين دولار على تيك توك بسبب تحديات قاتلة في فنزويلا

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا خلال الساعات الماضية، قرارًا بفرض غرامة قدرها 10 ملايين دولار على منصة تيك توك، بسبب التقصير في اتخاذ تدابير لمنع انتشار تحديات الفيديو التي لاقت رواجًا كبيرًا والتي يعتقد أنها تسببت مؤخرًا في وفاة ثلاثة أطفال وفقا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت القاضية تانيا داميلو، أن المنصة تصرفت بإهمال وأمهلت الشركة 8 أيام لدفع الغرامة، كما أصدرت أمرًا يلزم تيك توك بفتح مكتب محلي في فنزويلا للإشراف على المحتوى وضمان توافقه مع القوانين المحلية.

ورغم ذلك لم تقدم القاضية تفاصيل حول الكيفية التي ستجبر بها فنزويلا المنصة التابعة لشركة صينية على دفع الغرامة.

يذكر أن السلطات الفنزويلية سبق أن حجبت العديد من المواقع الإلكترونية خلال السنوات الماضية لعدم امتثالها للوائح التي وضعتها لجنة الاتصالات المحلية ولم تصدر تيك توك أي تعليق فوري على الحادثة.

ويشار إلى أنه في نوفمبر الماضي وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهامًا للمنصة بالتسبب في وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد مشاركتها في تحد يتضمن تناول أقراص مهدئة دون النوم.