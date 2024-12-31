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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: إجلاء عشرات الأطفال والمرضى لاستكمال علاجهم بالخارج

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإجلاء عشرات الأطفال والمرضى بالتنسيق مع الصحة العالمية لاستكمال علاجهم بالخارج، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.

وزارة الصحة الفلسطينية الصحة العالمية القاهرة الاخبارية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة