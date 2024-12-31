النمسا تعزز الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة

غززت السلطات النمساوية، الإجراءات الأمنية في أكبر حدث وهو مسار ليلة رأس السنة في مدينة فيينا؛ حيث لا يوجد ما يشير إلى وجود تهديد بحسب الأجهزة الأمنية.

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر - حسبما أوردت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن "الشرطة ستبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة الجميع في هذه المدينة، خاصة هذا المساء. ولن يكون هناك تسامح مع مثيري الشغب ومطلقي الألعاب النارية وغيرهم".

وأضاف الوزير النمساوي أن هذا هو السبب وراء القيام باستعدادات كبيرة بالفعل خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.

وأعلنت النمسا مستوى التأهب الإرهابي من الدرجة الرابعة من اصل خمسة درجات.

وفي أعقاب الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماجيدبورج بألمانيا، قامت السلطات النمساوية بتعزيز الإجراءات الأمنية في أكبر حدث ليلة رأس السنة في النمسا، وهو مسار ليلة رأس السنة في مدينة فيينا.

ووفقا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني النمساوي، لا توجد حاليا مؤشرات ملموسة على وجود تهديد لأحداث ليلة رأس السنة في البلاد مهددة، لكن من الضروري زيادة اليقظة.

من جانبها، قالت "سيلفيا ماير" نائبة رئيس جهاز أمن الدولة والاستخبارات في النمسا إن "فيما يتعلق بحالة التهديد عشية رأس السنة الجديدة، تجدر الإشارة إلى أنه ليس لدينا مؤشرات ملموسة على وجود تهديد لأحداث ليلة رأس السنة الجديدة في فيينا أو في أي مكان آخر في الولايات الفيدرالية الأخرى".

وأوضحت أنه "مع ذلك، فإن خطر وقوع هجوم مرتفع. ويظل من الضروري زيادة اليقظة، لأن الأحداث من هذا النوع، ذات القيمة الرمزية العالية والتي تجمع عددا كبيرا من المشاركين، معرضة دائما لخطر متزايد".

وستستخدم الشرطة النمساوية طائرات بدون طيار لمراقبة منطقة طريق ليلة رأس السنة للتعرف على سيناريوهات التهديد المحتملة على الفور.