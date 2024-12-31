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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئولون أمريكيون يلتقون قيادات الحكومة المؤقتة في سوريا لبحث الشأن الإقليمي

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بدمشق
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أفادت السفارة الأمريكية في العاصمة السورية دمشق، أن مسئولين أمريكيين التقوا مع قيادات السلطات المؤقتة الجديدة في سوريا، للتباحث حول عدد من القضايا في الشأن السوري والإقليمي ما بعد رحيل بشار الأسد، وفق ما أرودت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت السفارة الأمريكية في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين الأمريكيون أكدوا على ضرورة منع إيران من الظهور مجددًا في سوريا، مشددين على ضرورة ضمان عملية سياسية شاملة بسوريا.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن المسؤولون الأمريكيون بحثوا مصير مواطنينا المختفين بسوريا، مشددين على ضرورة تمثيل جميع السوريين.

وتابعت السفارة الأمريكية بدمشق، أن المسؤولون الأمريكيون أكدوا أهمية مواصلة القتال ضد داعش.

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