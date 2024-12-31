تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 959 شاحنة و75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 426 شاحنة و59 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 533 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي عمان، أمل وAlcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وAlcudia Express، وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2400 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2325 راكبا بموانيها.