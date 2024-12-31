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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

34 تطبيقا إلكترونيا بمنصة جنوب الوادي الرقمية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات التحول الرقمي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز  التوجه نحو النضج الرقمي وسرعة إنجاز المهام وحوكمة مختلف الإجراءات.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن فرق العمل من أعضاء هيئة التدريس ومهندسي مركز المعلومات بالجامعة قاموا بتنفيذ ٣٤ تطبيقا إلكترونيا على منصة جنوب الوادي الرقمية، مشيراً إلى أن هذه التطبيقات تغطي مختلف مجالات العمل في قطاعات الجامعة في مجالات البحث العلمى، الأنشطة الطلابية، المستشفيات الجامعية، الاتصالات الإدارية، الاستحقاقات، الشؤون القانونية،  الموارد البشرية، المشتريات والمخازن، تقييم الأداء، الرعاية الاجتماعية، الصيانة أعمال الملاحظات، التوثيق والإحصاء، الإعلام الرسمي، المدن الجامعية، الاستراحات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمختلف فرق العمل التي شاركت في إعداد وتنفيذ هذه التطبيقات التي ساهمت في تطوير العمل اليومي في الجامعة وحققت التكامل بين مختلف الوحدات الإدارية.

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