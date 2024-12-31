وكيل تعليم بني سويف تهنئ مدرسة مياه الشرب لفوزها بكأس الشركة القابضة

هنأت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي لفوزها بالمركز الأول على مستوى مدارس مياه الشرب في منافسات بطولة كأس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية في ألعاب (كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج وكرة اليد بعد فوزها في المباراة النهائية على فريق مدرسة المنوفية) والتي أقيمت بمحافظة الجيزة.

فوز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بكأس الشركة القابضة لمياه الشرب على مستوى الجمهورية



حيث تقدمت بالتهنئة للطلاب الفائزين وأسرة المدرسة بقيادة المهندس كمال عمران مدير المدرسة وللمهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف على المجهود الطيب والمتميز والمشاركة بفاعلية في البطولة وتحقيق هذا الإنجاز، مشيرة إلى أهمية الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف المجالات إلى جانب تنمية مواهبهم، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية برعاية الطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع الكفاءة البدنية، متمنية لهم استمرار التفوق والنجاح في المسابقات العلمية والرياضية.

ويذكر بأن فرق البطولة تم تقسيمها إلى مجموعتين مجموعة قبلي وضمت فرق (بني سويف، أسيوط، الجيزة) مجموعة بحري (الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، مسطرد).

وحققت فرق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف المركز الأول في جميع الألعاب ( كرة القدم ، كرة اليد ، تنس الطاولة ، الشطرنج) لتلتقي في المباراة النهائية مع مدرسة المنوفية في اللقاء الذي أقيم بمحافظة الجيزة بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والمهندس كمال عمران مدير مدرسة بني سويف لمياه الشرب ورؤساء شركات القاهرة والجيزة والمنوفية.